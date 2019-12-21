華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷，今在《環球時報》2020年年會上表示，如果民進黨勝選，蔡英文連任，未來四年兩岸關係將衝突不斷，進入一個新的政治寒冬。以蔡英文當局的實力、能力 ，其不可能回避被統一。

《環球時報》2020年年會今在北京登場，在「兩岸大勢：2020統一關鍵節點」論壇上，邀集大陸各涉台學者探討兩岸關係前景。

周志懷指出，對2020而言，重要的節點是台灣1月11號的選舉。選舉的結果至關重要，關係到兩岸的統一是「水到渠成式的統一」，還是「瓜熟蒂落式」的統一，也關係到是不是被統一、被加速？如果國民黨勝選，兩岸關係會趨於緩和，可以在包括經濟、政治、文化、民生等方面進行對話，兩岸相向而行。如果民進黨勝選，蔡英文連任，兩岸關係會非常兇險，將進入更加激烈的對立對抗階段。

周志懷直言，如果民進黨勝選，蔡英文連任，兩岸關係會非常兇險，將進入更加激烈的對立對抗階段。「未來四年我可以說衝突不斷，進入一個新的政治寒冬。」

周志懷稱，台灣如何避免被統一，如何避免非和平方式統一？只有一個選擇，就是台灣拿出自己的統一方案，就是如何從被統一，從非和平方式統一走向協商統一、共議統一。這樣才能實現兩岸統一，才能維護兩個百年目標，才有利於實現中華民族偉大復興。

(中時 )