美國總統川普昨天簽署「2020年會計年度國防授權法案（NDAA 2020）」，使其生效成法。對此，外交部誠摯感謝美國行政部門及國會對臺灣安全承諾的一致支持，我國將繼續積極深化與美國政府在各領域的合作，穩健提升臺美互惠互利的夥伴關係，此法充分展現美方堅定支持台海和平穩定與台灣民主自由。

外交部發言人歐江安說，「2020會計年度國防授權法案」的條文首次納入加強臺美網路安全合作，並關切中國影響臺灣選舉情形的相關文句。法案也包括多項支持臺灣自我防衛能力，以及提升臺美軍事交流與合作的友我條文，充分展現川普總統及美國國會兩院跨黨派對維護臺海和平穩定與臺灣民主自由所共同展現的堅定支持。

歐江安指出，面對區域緊張情勢發展，我國政府將繼續加速國防投資，強化自我防衛能力。外交部也將持續就臺美間各項國防安全合作議題，在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫溝通，並善盡區域成員的責任，共同維護臺海及區域的和平與穩定。

(中時 )