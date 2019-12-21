大陸國務院台辦前副主任王在希今在《環球時報》2020年年會上表示，台灣明年的選舉鬥爭特別激烈、變化特別無常；但他認為，大陸沒必要太關注台灣選舉誰輸誰贏，因為最終決定兩岸關係走向的是大陸。

《環球時報》2020年年會今在北京登場，在「兩岸大勢：2020統一關鍵節點」論壇上，邀集兩岸涉台學者探討兩岸關係前景。

王在希表示，從目前的民調情況來看，蔡英文稍佔優勢，因為她現在在執政，可以動用公權力。此外，民進黨內部比較抱團。第三，美國的因素、香港的因素，現在對她比較有利。但從造勢情況來看，韓國瑜還是有希望的，衝擊力、爆發力比較強。所以誰輸誰贏，還存在著很大的變數。

但王在希強調，大陸沒必要太關注台灣選舉誰輸誰贏，因為最終決定兩岸關係走向的是大陸。連台灣民進黨的人士的研究分析報告也認為，兩岸關係的主導權在大陸。所以什麼時候解決台灣問題，用什麼方式來統一，關鍵取決於我們的實力、我們的決心以及各項準備工作是否到位。

王在希還稱，我想奉勸台灣當局兩句話，第一千萬不要低估大陸14億同胞追求國家統一的堅強意志與決心。第二，依靠美國這個後台就可以抗拒兩岸統一是不現實的，美國可以對台灣問題施加影響，但是無法阻擋兩岸最後走向統一的步伐。

(中時 )