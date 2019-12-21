超過35萬人的高雄挺韓大遊行，現場挺韓數公里長，人龍已經在終點微笑公園聚集，可觀的是，領先梯隊都已經到達終點，起點凹子底公園還有上萬民眾尚未出發。韓國瑜在微笑公園對民眾表示，因為今天民眾太熱情，參加人數太多，幕僚單心會有危險，所以才聽幕僚建議沒跟著大家一起走，但韓國瑜強調，「我對台灣警察以及資安維護人員，我有信心」。

韓國瑜在微笑公園對著爆滿人潮高喊，「非常感謝來自全台的鄉親來高雄參加光榮遊行，謝謝大家對韓國瑜、高雄市府團隊、高雄市民的肯定，希望所有來高雄來參加挺韓大遊行的好朋友，參加遊行後，好好逛逛街吃吃好吃的東西，感受高雄美麗的風景，市民熱情，希望一切充滿歡樂，謝謝大家，今天來了太多人到高雄，再次以市長身分歡迎大家、感謝大家。」

韓國瑜強調，「今天人實在是太多，幕僚擔心群眾之間會有推擠或者壅擠等等，會造成群眾的安全問題，我接受了，所謂的怕危險是指群眾太多，整個大爆滿。」

超過35萬人的高雄挺韓國瑜大遊行，隊伍綿延數公里。（讀者提供/吳家詮傳真）

韓國瑜更對現場民眾信心喊話說，「每一次的選舉，各種謠言猜測情況都是滿天飛，我對台灣警察以及相關的資安維護人員，我有信心，我覺得大家都已經很成熟，我個人不會太擔心。」

(中時電子報)