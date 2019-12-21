大陸海洋安全與合作研究院院長戴旭今在「《環球時報》2020年年會」表示， 2020年是否是兩岸統一關鍵節點，要從「中美關係」、「兩岸關係」、「政治與軍事的關係」三個矛盾中來看。

戴旭稱，統一台灣是不是到了關鍵點？先看中美關係在2020年是不是到了關鍵點。因為台灣問題從一開始就是中美關係的一部分。明年是不是統一的關鍵點，要判斷一下2020年中美關係，因為不僅台灣地區領導人明年選舉，美國明年也是總統選舉，美國國內政局變化會牽動中美關係的變化，中美關係的變化必將影響到兩岸關係的變化。

戴旭還說，第二組矛盾就是大陸與台灣之間的矛盾。他認為，在這樣的一組矛盾當中，主動權應該操刀在大陸，大陸是不是認為台灣統一已經到了關鍵點，首先要從國家利益、全域來考慮。

最後戴旭強調，第三組矛盾是政治與軍事的關係。他認為，在這組矛盾當中，不應該把政治軍事、經濟與軍事的關係對立起來，甚至割裂開來。軍事與經濟一樣，都是促進台灣統一的方式與手段，我們沒必要把武力統一想像的門檻這麼高，或者看的這麼嚴峻，也不要把台灣兩黨執政形勢看的那麼嚴峻。我們要冷靜的分析，不管哪個黨執政，要分析是不是有利於我們採用什麼樣的手段，有沒有可能成為我們的機會。

(中時 )