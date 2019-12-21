罷韓大遊行21日於高雄登場，日前在宣傳片中擔任罷韓第一棒的民進黨立委候選人吳怡農下午在北市樂群二路舉辦「農民風～台灣姊妹音樂市集」受訪表示，可以看到高雄市民對於國民黨總統候選人韓國瑜的執政表現失望、不滿意，呼籲韓還是要再做更多練習與歷練，盡快改善工作表現，先把市政做好。

吳怡農表示，全國國民要想一想，韓是否真的準備好當總統？先把市政府做好，這麼多人都對韓的施政表現不理想又失望，希望韓能看到，高雄市民都覺得韓沒準備好，全國人民都要再考慮。吳怡農也批評國民黨，最近有很多歧視女性的言論，必須譴責這些不當發言。

對於前總統馬英九認為《反滲透法》是違憲，吳說，國家安全，不分政治人物都要來捍衛，國民黨團至今沒提出有建設性的法案，若真的重視國安，呼籲國民黨盡快推出她們認為可推行的方案。

另外，吳怡農也將和同黨立委候選人賴品妤推出形象月曆，吳說，目前規畫中，因為許多區域候選人都會找機會互相拉抬，他就跟品妤享用這種方式跨選區合作。

媒體詢問，對手藍委蔣萬安今天拉新北市長侯友宜站台，吳怡農則是找客家正妹同台，吳怡農說，最重視是用他的政見，讓選民認可，他從頭到尾都戰戰兢兢，希望台灣多元的文化與性別平等，都要受到重視，沒有模糊空間。

(中時 )