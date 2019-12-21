交通部民用航空局考量民眾春節返鄉與旅遊需求，以及因應遠東航空公司自12月13日起停飛，日前協調華信及立榮航空增開加班機或放大機型，針對需求較高的金門和澎湖航線規劃第2波加班機，將於12月23日晚間6時至8時，統一開放訂位。

109年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已分別於今年11月26日至28日，開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求規劃第2波加班機，其中金門航線提供1萬3164個座位數，澎湖航線提供1萬2672個座位數；至於馬祖航線，目前大部分航班仍尚有空位。

民航局表示，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議原先訂購遠東航空機票或尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，民眾訂票後3日內完成開票（例如12月23日訂票者，應於12月25日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

(中時 )