世棒12強賽國手江少慶旅美合約確定了，心情也較底定，今（21）日返回母校穀保家商棒球隊參加校友OB賽，江少慶堅定表示，沒去日職、選擇美職，就是想再給自己一次機會，拚看看！

穀保棒球隊成立25年，第14屆的江少慶畢業後前去美國發展，待在穀保3年給他留下深刻印象，江少慶認為，高中是球員成長最重要的階段，因為自己的身體慢慢變得強壯，其他球隊的球員實力也不錯，面對競爭，穀保給他很多成長。

對於日前選擇落腳美職老虎隊，江少慶表示，自從世棒12強結束後，發現有10幾支球隊關注、也多次與經紀公司討論，最後經過他與經紀公司的商量，決定選擇老虎隊。

選擇老虎隊、捨棄開出條件不錯的日職合約，江少慶說，其實各種合約的選擇有好有壞，他想再給自己一次機會回去美國拚看看。

明年需要投入老虎隊春訓、面對老虎投手群的競爭，江少慶說，現階段先準備好自己的實力，等到春訓開始再來互相競爭。

對於明年新球季的期望，江少慶說，最重要的是身體健康，希望明年球季可以好好發揮，投出好的表現。

不過，江少慶表示，他雖然有看過老虎隊比賽，但是對球隊的印象只有以前棒球前輩倪福德在老虎隊打過比賽。近日江少慶開始了解球隊更細部的狀況，有特別注意、消化資料，趕快接近、融入球隊，

江少慶新球季赴美的時間還沒有敲定。

(中時 )