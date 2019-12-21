wecare台灣大遊行下午2時50分通過五福、民權路口時，30餘歲蔡姓民眾騎機車停等紅燈時，疑似心肌梗塞倒地，119獲報將人送醫，現仍以葉克膜救治中。

挺韓人龍數公里 韓國瑜：治安有信心 不怕群眾多
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(中時 )

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