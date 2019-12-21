罷韓遊行等紅燈 1男疑心肌梗塞急救中 16:532019/12/21 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 罷韓遊行等紅燈 1男疑心肌梗塞急救中。（中時電子報直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 wecare台灣大遊行下午2時50分通過五福、民權路口時，30餘歲蔡姓民眾騎機車停等紅燈時，疑似心肌梗塞倒地，119獲報將人送醫，現仍以葉克膜救治中。 挺韓人龍數公里 韓國瑜：治安有信心 不怕群眾多 3000警力聚高雄 陳家欽：暴力犯立即逮捕 (中時 ) #罷韓 #韓國瑜 #暈倒 #休克 #梗塞 #紅燈 #心肌 #大遊行 #台灣大 也許您會感興趣 推薦閱讀 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 工商業界表態挺韓 競選總統後援會今成立 22:212019/12/17 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 抹黑韓國瑜入少觀所 韓辦提告劉一德 12:072019/12/19 社會 罷韓遊行／罷韓熱度不如挺韓 韓黑：真的好沮喪 12:062019/12/21 政治 罷韓遊行／直播》罷韓活動登場 民眾響應熱烈 12:192019/12/21 政治 罷韓遊行／美女韓粉深入罷韓遊行 網看影片超震撼 12:552019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行估超過10萬人 盼韓快離開高雄 13:372019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓空拍圖曝光 韓粉驚呼：阿娘喂！ 14:142019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行人數俯拍圖 臉書大曝光 14:162019/12/21 政治 社會熱門新聞 「羶男性女」超大膽 佛寺內上演「陰陽交合」網瘋傳 - 社會 罷韓遊行等紅燈 1男疑心肌梗塞急救中 - 刑案 挺韓人龍數公里 韓國瑜：治安有信心 不怕群眾多 - 刑案 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 獨自登山疑身體不適 男子趴地送醫不治 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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