李武龍批評民進黨一再利用數字美化施政，呼籲鄉親用選票下架民進黨。（劉秀芬攝）

台南市立委郭國文今年補選過關，21日就職滿9個月，邀台南市長黃偉哲為他問政績效打分數，黃偉哲指郭國文表現優異，盼選民繼續支持。國民黨第二選區立委候選人李武龍對此事表示不予置評，但也批評民進黨全面執政3年多，很多施政引來百姓不滿，至今仍不思檢討，一再用數字美化施政。

郭國文表示，台南市第二選區是農漁重點區域，就職後就針對農產產銷問題，與農委會有相當溝通，也邀請主委陳吉仲南下多次，解決農漁民的需求。在建設上，爭取新市南科三期開發，未來將帶動當地就業機會、改善南科生活區機能。

「1天當4天用」，郭國文說，補選完未滿1年就得再投入大選，這9個月來必須在短時間內有落實補選時提出政見，不像一般立委有4年時間，因此格外辛苦。郭國文說，希望這9個月「試用期」能得到鄉親認同，讓他未來4年有表現機會，明年1月11讓選民用選票幫他打分數。

黃偉哲表示，郭國文對基層民意、中央政策形成及資源都十分了解，如果要他選兩個最好的立委，郭國文是其中之一。黃偉哲說，希望民眾忠實客觀評鑑立委候選人，不搞意識形態、不帶情緒來衡量所有民意代表、政治人物工作績效。

對於郭國文推出的問政成績單，李武龍表示不予置評，但批評民進黨一再利用數字美化施政，讓人看了直搖頭，呼籲鄉親用選票下架民進黨。

李武龍強調，參選至今勤走基層，對鄉親的需求很了解，因此提出爭取65歲以上長者免健保費、農保喪葬津貼30萬元以上、彈性調整一例一休、重新檢討軍公教年金問題等8大政見，全力替鄉親爭取福利，替地方爭取建設。呼籲鄉親支持李武龍，翻轉台南、翻轉台灣。

(中時 )