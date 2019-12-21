西濱快速公路芳苑至大城段即將完工通車，下午舉辦半馬路跑，從芳苑普天宮廣場跑上西濱公路飽覽無敵海景。（謝瓊雲攝）西濱快速公路芳苑至大城段即將完工通車，下午舉辦半馬路跑，從芳苑普天宮廣場跑上西濱公路飽覽無敵海景。（謝瓊雲攝）

西濱快速公路芳苑至大城段即將完工通車，下午舉辦半馬路跑，從芳苑普天宮廣場跑上西濱公路飽覽無敵海景。（謝瓊雲攝）

西濱快速公路芳苑至大城段即將完工通車，下午舉辦半馬路跑，從芳苑普天宮廣場跑上西濱公路飽覽無敵海景。（謝瓊雲攝）

西濱快速公路是全台唯一一條從北到南的快速公路，被定調為帶動觀光發展的幸福公路，中央與地方都認為全線通車後將大大帶動彰化沿海的觀光產業發展。（謝瓊雲

西濱快速公路是全台唯一一條從北到南的快速公路，被定調為帶動觀光發展的幸福公路，中央與地方都認為全線通車後將大大帶動彰化沿海的觀光產業發展。（謝瓊雲

西濱61線空拍。（公路總局提供／謝瓊雲彰化傳真）

幸福公路無敵海景中起跑，為慶祝台61線西濱快速公路中部路段最後一哩路，芳苑至大城段年底將全線通車，21日下午舉辦半馬路跑暖身，3500名跑者從芳苑普天宮廣場起跑上西濱公路；交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美2人鳴槍時，不忘耳語交換對捷運綠線延伸彰化的意見。

西濱快速公路是全台唯一一條從北到南的快速公路，「員林大排至西濱大橋建設計畫」全長約30公里，芳苑至大城約10公里將在12月27日完工通車，全線暢通將有助打通彰化西南角交通命脈，帶動觀光與產業繁榮；立委洪宗熠、立委候選人謝衣鳳也出席路跑盛會。

中捷綠線延伸彰化的可行性評估報告，近日遭交通部退回，地方傳出被中央卡關，也直指是彰化市公所提出路線東移方案，縣市不同調。王惠美除了跟林佳龍爭取加速推動彰化鐵路高架化，針對綠捷延伸，林佳龍表示將請政務次長王國材出面協調，促成地方溝通達成共識

林佳龍強調，他與王惠美縣長目標一致，絕沒有卡關的問題，不管未來要延伸鹿港或和美，地方對彰化這段路段怎麼走仍有不同意見，會多聽多整合、避免不必要抗爭，讓規畫設計案的後續推動更順利。

林佳龍說西濱公路無收費，被定位為最便捷的觀光大道，方便用路人上上下下飽覽沿線美景和地方特色人文小吃；王惠美則大力宣傳彰化沿海特色，伸港有世界級溼地保護區、線西塭仔漁港、鹿港古蹟美食和博物館、福興乳牛與水鳥保護區、芳苑海牛車和大城鄉的麥田等，西濱公路中部路段全線通車可望大大帶動彰化觀光產業，她也不忘提醒用路人放慢車速，因為通車後彰化警方的區間測速系統也將立即上線，取締超速。

(中時 )