蔡英文總統（右三）替新竹市立委候選人鄭宏輝（右二）站台。（莊旻靜攝）

「護國會、保台灣」中央助選團巡迴造勢活動今天於新竹市世博台灣館登場，蔡英文總統、副總統候選人賴清德、前行政院長游錫堃、民進黨秘書長羅文嘉等人，也特別為新竹市立委候選人鄭宏輝造勢，蔡英文喊出「只要鄭宏輝過關，國會就過半」，民進黨也力拼國會過半。

新竹市長林智堅、立法院民進黨團總召柯建銘等人也出席活動，蔡英文總統致詞時指出，鄭宏輝、林智堅、柯建銘均是最強的新竹隊，她也說，過去幾年辛苦的打基礎，為台灣發展做了許多改革、建設，如今政績一樣樣出現，下一個階段仍要把基礎打好、改革繼續下去。

蔡英文也力薦鄭宏輝，他曾任20幾年議員，深耕地方且細心認真。蔡英文也為自己催票，她在執政前3季，經濟都呈現負成長，如今已是四小龍第一名，且力道會愈來愈強，而本地台商、回流台商和外商投資台灣逾8000億，會有最先進的產業，充滿挑戰與機會。

賴清德表示，習近平在今年1月2日提起九二共識，稱只有一個中國的原則，而國民黨所稱的九二共識，有表述中華民國的空間，「這完全不是中共可接受的」，賴清德也說，若民眾還是不能看清事實，整個台灣的前途與子孫的未來都會受影響。

賴清德指出，這場選舉最重要的就是捍衛台灣主權、維護台灣民主，而國民黨總統候選人韓國瑜以及藍營整個國家路線，就是接受一個中國的九二共識，台灣不能走入中國的陷阱，「一定要堅守陣營，支持蔡英文。」

(中時 )