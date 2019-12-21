中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援今在《環球時報》2020年年會表示，大陸關注台灣的政黨輪替，但是周恩來總理有句名言「台灣問題，求其在我」，認為大陸不要被台灣選舉打亂自己的節奏，關鍵是把自己的事情辦好。不管台灣哪個政黨當選，絕對不敢公開宣佈「台獨」。

羅援指出，這次台灣選舉有很多不確定因素，但有一個確定因素，不管台灣哪個政黨當選，絕對不敢公開宣佈「台獨」。敢宣佈「台獨」，就意味著它的死亡。任何一個政黨也不敢公開宣佈統一。前段時間蔡英文說，統一不是台灣的唯一選項，我跟了一句話，統一必須是台灣的唯一選項，而和平統一才未必是統一的唯一選項。

羅援說，台灣問題比較嚴峻，對台灣民意「支持獨立還是贊成統一」的調查，取決於很多因素。第一，大陸敢不敢打，第二，美國敢不敢援。美國國會近年來通過多項涉台法案條款，2018年允許美國軍艦停靠台灣，2019年允許美國軍隊與台灣軍隊進行聯合演習，前11個月美國軍隊9次通過台灣海峽。這些對中美關係顛覆性的破壞，大陸必須要有反應。

(中時 )