南投林管處廣納民眾參與山林保護，強化林地巡視並遏阻盜伐，招募第2期國家森林調查監測志工，共有70多人報名，最後錄取18名志工，歷經半年的基礎、專業與野外救護等實習課程，實地參與林地巡護及盜伐通報工作，正式加入森林保護行列。

國家森林監測第2期志工成軍典禮21日在南投林管處禮堂舉行，第1期志工也出席迎接新志工，並分享心得表示森林監測志工是一群熱愛台灣山林的夥伴，滿懷熱忱投入志願服務工作，希望能用自己的雙腳，為守護山林盡心力。

南投林管處長李政賢主持授證時表示，森林是屬於全體國民的公共財產，國家森林監測志工是公私協力守護森林的具體展現，自森林監測志工成軍以來，每逢假日，都可見到志工協助巡護森林資源的身影，志工生力軍加入後，監測志工團隊已達41人，期許這股來自社會的力量，能強化山林生態資源保護，落實維護國土保安永續目標。

(中時 )