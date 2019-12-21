「國民黨林志玲」美稱的游淑惠到場加持，讓支持者搖旗吶喊更加帶勁。（許家寧翻攝）

游淑惠（右3）與前立委謝國樑（右2）、藍營議員一同挺宋瑋莉。（許家寧翻攝）

立委蔡適應（左3）緊貼前議員陳志成，呼籲大團結，破除不和傳言。（許家寧翻攝）

選戰倒數3周，國民黨立委候選人宋瑋莉今成立中正區後援會，有「國民黨林志玲」美稱的游淑惠親自站台為宋打氣，甜美外型成為全場嬌點，現場頓時變成粉紅色空氣，她嬌甜呼籲支持最接地氣、最關心市民需求的宋瑋莉，讓支持者直呼好。

外型姣好、氣質清新的黨代表游淑惠，為政治大學傳播碩士畢業，曾擔任電視台記者、前台北市長郝龍斌的市府發言人，今天下午為宋瑋莉中正區聯合競選團結大會造勢站台助講，甜美外型讓支持者搖旗吶喊更加帶勁，直呼宋進立法院、宋瑋莉凍蒜。

游淑慧表示，宋瑋莉在地耕耘多年，一步一腳印，從議員到擔任議長，最接地氣，也最了解基隆鄉親需求，現在很多年輕人不敢生小孩，宋瑋莉推出安心育兒政策，包括月子補助、育兒津貼，打造在地特色兒童公園、親子中心，讓年輕爸媽可以放心生小孩。

她指出，選戰倒數階段，民進黨「中央黑韓、地方黑函」使出各種奧步抹黑，呼籲基隆人用手中的選票決定基隆人的未來，票投國民黨、下架民進黨，唯一支持2號的韓國瑜、宋瑋莉，讓說的到、做的到、更找的到的好立委進立法院為基隆爭福利。

立委蔡適應上午先與黨內創黨元老、前議員陳志成共同為安樂區後援會成立造勢，兩人緊緊相依，高呼蔡適應「凍蒜」、2020台灣要贏，破除外界不合傳言，下午則馬不停蹄參加四大工商社團暨體育會、義警後援會聯合成立大會，全力掃票。

(中時 )