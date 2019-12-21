台中市議員賴朝國21日接獲民眾陳情，指上午在潭子區福仁社區冬至美食競賽活動中，收到洪慈庸團隊發送的口罩贈品，竟是4年前的競選文宣，打開一看還過期了，真的很傻眼！洪慈庸辦公室表示，辦公室早已沒庫存，呼籲有拿到的鄉親，可以跟洪辦聯繫，以協助查明原因。

賴朝國服務處指出，今天民眾檢舉說，上午在福仁活動中心參加福仁社區冬至美食競賽活動中，收到洪慈庸團隊發送的口罩贈品，拿到時並未注意，回家後才發現，文宣上印的是時代力量候選人，令人傻眼是，口罩已經過期了。

賴朝國表示，洪慈庸委員以口罩來當成贈品，應該也是認同中火為台中帶來空氣汙染不是假議題是事實，但如果要送給民眾贈品小物，至少要有誠心和誠意，不要提供過期黑心商品，反而損害民眾健康，他建議所有取得洪慈庸贈品的民眾，再認真檢查一次，是不是過期的黑心商品。

民眾向賴朝國抱怨，口罩如果是上一次選舉的贈品沒發完，那保存狀況如何沒人知道，但因口罩直接接觸口鼻，如果保存條件不符合醫療用品規範，有沒有可能反而引起過敏或吸入細菌問題，上面印製的保存期限過期，也讓民眾表示非常傻眼。

賴朝國說，文宣上印製時代力量這件事，不知道是用來混淆民眾視聽，想要切割民進黨執政不力，還是真的拿上次選舉剩下過期贈品來傷害選民，請洪慈庸出面向大眾交代，畢竟台灣選舉史上，從來沒發生過候選人發送黑心贈品事件。

洪慈庸立委辦公室發言人馬君儀回應表示，此款口罩是4年前洪慈庸競選的文宣，辦公室早已沒有庫存，同仁不太可能發放給民眾，建議拿到的民眾，可以跟辦公室聯繫，以利查明為何有會收到4年前文宣品。

(中時 )