參與童趣方城市活動的大、小朋友人數不少，鄭朝方與蔡英文總統幾乎淹沒於人潮中。（莊旻靜攝）

民進黨新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方21日舉辦「童趣方城市」活動，蔡英文總統為他站台，力讚「朝方叔叔」將冰冷的政見變得很親切，2人也與現場大、小朋友合照，場面熱絡。

鄭朝方深受孩子歡迎，也在童趣方城市活動中小秀一段帶動跳，他將教育方面的政見比喻成一條河，在上游、中游、下游各有不同問題及解方。蔡英文總統致詞時，也稱讚鄭朝方將硬邦邦的政策講得很親切，讓大家知道政策不是冷冰冰，而是在大家每一天生活裡。

蔡英文也說，鄭朝方對台灣有一份特別疼惜的心，曾當過民進黨客家部主任、民進黨發言人，他參與政治的目的是要照顧小朋友及社會，「這次勇敢接受黨的徵召，爭取新竹縣這一席立委」，蔡英文也說，鄭朝方的選區也是困難選區，儘管鄭朝方目前民調處於領先，但也希望大家找更多支持者。

蔡英文也說，鄭朝方的參選有如新政治，代表新世代的聲音，而他去年選縣長、今年選立委，每天早出晚歸也讓其父很不忍心，但鄭朝方「下定決心一定要成功」。蔡英文也對現場孩子喊話，小孩雖然沒有投票權，但可以說服爸爸、媽媽、阿公、阿嬤，「希望朝方叔叔能進國會」。蔡英文也說，未來將讓下一階段對於0到6歲小朋友的方案更周全，讓家長在孩子成長過程中，都能感受到政府在旁邊支持，讓孩子安全快樂成長。

鄭朝方號次為4、蔡英文總統號次為3，現場也喊出「勢如破竹鄭朝方、全面OK蔡英文」，參與民眾也配合比出4、3手勢。

(中時 )