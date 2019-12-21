國民黨主席吳敦義日前出席挺韓勞工後援會上，脫口批蔡英文「衰尾查某」，吳今天上午受訪堅稱僅說衰尾，沒說「查某」，被網友罵翻，不到半天時間，國民黨稍早發新聞稿表示，吳敦義坦承不該講衰尾查某，他提及「查某」確實是失言，對此他表達抱歉，同時澄清自己絕無歧視女性之意，「雖不圓滿，但沒有惡意」。

吳敦義指出，作為現代公民不應該有性別差異，他對女性一直非常尊重，例如葉毓蘭教授排列不分區立委候選人第2位，此外，去年縣市長選舉提名，國民黨提名了7席女性縣市長候選人，是史上最多，最後7席女性縣市長候選人也都全部當選，證明國民黨或他個人並無性別歧視。

新聞稿也還原當時情境，吳敦義痛批蔡英文總統的兩岸立場反覆，竟誣指「九二共識」是「一國兩制」，污衊國民黨，他感到義憤填膺，而且蔡總統執政三年多來治國無方，讓他不慎說出了「查某」兩字，他強調，絕無歧視女性之意。

吳敦義強調，他的本意也是凸顯蔡英文總統執政三年半來，政府不夠廉能、經濟不佳、治安不好、社會不夠和諧、兩岸關係緊張、國際外交也未處理妥善，蔡英文施政表現這麼差，真的是對不起國家！

(中時 )