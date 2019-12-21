民眾黨黨主席柯文哲21日下午幫張睿倉助選，吸引許多親子聽阿北說話。（陳淑娥攝）

民眾黨黨主席柯文哲21日下午到台中，陪同第三選區立委候選人張睿倉車隊掃街，對於這一區選情，他受訪時表示，小黨資源少，兩個對手都有行政資源，一個是現任立委，一個是卸任副市長，選舉是選賢與能，不是選有錢人與資源多的人，大家要像1492年哥倫布一樣，勇敢航向不可知的世界，呼籲給年輕人張睿倉一個機會。

針對第三選區選情，柯文哲感概說，小黨資源相當有限，沒有競選總部及太多看板，但反觀兩個對手都有行政資源，一個是現任立委，一個是卸任副市長，選舉是選賢與能，不是選有錢人與資源多的人，大家要像1492哥倫布一樣，勇敢航向不可知的世界；另外，他也批昨晚的副總統政見說明會，政見講得不多，反倒是口水戰太多。

台灣有我們可以變得更好！柯文哲說，張睿倉幹過2屆里長，真正來自基層，希望大家給年輕人一個機會，給民眾黨一個機會，也是給自己一個機會。

張睿倉指出，他是一個沒背景沒錢的人，但一直對下一代未來感到堪憂，因選舉費用太高，如同柯主席說「這是政治文化敗壞的開始」，他每次跑攤都說這一句話，現場立馬空氣凝結，因為這一句很有力量，代表大家都認同，現在選舉都在選有錢人，真正有能力或對國家有熱情的人，根本沒有機會，他疾呼大家給年輕人機會，台灣才有未來。

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(中時 )