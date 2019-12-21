泰國BL劇風靡亞洲，LINE TV跟播夯劇《深藍之吻》，IG百萬人氣主角Tay、New今（21日)在西門舉辦售票見面會，現場近450人擠滿現場。該劇10月播出至今，付費用戶觀看數已近百萬，他們3度合作，New笑說一點都不覺得膩，反而更熟悉；Tay、New身材壯碩，Tay爆料New有8塊腹肌，至於劇中接吻橋段，他們互相吐槽，New稱Tay有死魚味，Tay反擊他是壞掉牛奶，讓現場笑成一團。

《深藍之吻》見面會消息一出，門票秒殺，更有韓國粉絲克服語言問題成功購票，主角Tay、New各自IG專頁擁有超過百萬粉絲支持，互動率極高，幾乎每篇都有破10萬點讚、千則以上留言，2人除了是泰國第一學府的高材生外也跨足主持界，被視為泰國人氣新生代天王。

Tay、New看見台下滿滿人潮，感動又開心直說「感謝大家支持」，台灣粉絲更學習泰文與偶像更接近，New說：「泰文不是很好學，但他們講得很棒，非常厲害。」劇中Tay、New有裸上半身戲碼，粉絲讚嘆「完美比例」，問及對彼此的身材評分，New表示Tay胸肌練得非常完美，給他9分高度評價，Tay一聽雖害羞，但還是搞笑爆料說：「他有8塊肌，但只給他8分，因為有點胖。」

Tay（左）及New。

劇中有多場令人閃瞎、甜到不行的接吻橋段，主持人問粉絲「誰的吻技最好？」他們在現場催票，不料一面倒認為New最好，豈料這場有趣小投票引發「接吻吐槽戰」。New說跟Tay的口氣「嚐起來像魚，但是是『死魚』。」話一說完，Tay立刻搞笑回擊：「你的吻非常糟，根本就是壞掉牛奶。」不過2人後來還是認真的說，彼此的吻技應該差不多，沒有誰的特別好。

他們很寵粉，因應耶誕節來臨，Tay與New裝扮成耶誕老人獻驚喜，唱著歌進場發糖果給大家，粉絲立刻瘋狂包圍型男耶誕老人。他們昨抵台時，還為粉絲簽耶誕祝福卡準備送給現場每位粉絲，希望給他們幸福又難忘的耶誕節，讓大家開心直讚：「這場見面會真的物超所值，最完美的耶誕禮物。」，粉絲也剪輯精彩影音給他們，Tay、New看了感動落淚，「影片中的很多戲劇橋段充滿許多回憶，2人像與大家經歷了很多的成長過程，非常開心」。

Tay(左)、New。

(中時 )