全球晶圓代工市占台積電以52.7％穩居龍頭，競爭對手三星以17.8％排名第2，但市占僅剩台積電的1/3，導致三星恐面臨邊緣化危機。快科技報導，為了搶奪客戶，三星打算「自砍」代工價格，以犧牲利潤的方式來拿下更多市場。

據集邦科技（TrendForce）旗下拓墣產業研究院指出，受惠業者庫存逐漸去化及旺季效應優於預期，預估今年第4季全球晶圓代工總產值將季增6％，全球市占前3名，台積電以52.7％穩居龍頭，三星17.8％排名第2，格芯以8％居第3；顯見台積電獨大的領先地位，競敵三星努力追趕也難以撼動。

在7奈米先進製程中，三星選擇一步到位、搶先導入極紫外光（EUV）微影技術，反而錯失1年的卡位黃金期，造成一票客戶包括蘋果、華為、超微、高通、賽靈思等訂單都流向台積電。

報導指出，三星是否打折代工價搶單，仍須進一步確認，但近期包括如高通驍龍765、765G晶片與百度AI晶片「崑崙」等都下單給三星，可見其客戶確有增多的態勢。

(中時電子報)