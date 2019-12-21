親民黨總統候選人宋楚瑜今日再度抨擊民進黨準備趕在12月31日強行通過反滲透法的作法，他指出大選在即，如今的政府是看守政府，重大人事與政策應該尊重新民意做出的最後決定。

針對陸委會回應外界對反滲透法草案的質疑時宣稱如果基於政治目的而惡意曲解恐怕無法有建設性討論，宋楚瑜回批這種話是從政黨角度講出的， 不是從陸委會應有角度講的，如今我們政府和對岸還能有直接溝通管道嗎？ 如果重要問題無法直接溝通，怎麼善盡保護2百萬台商之責？他們是同胞不是共諜或敵人，所以要慎重處理這方面問題。另外依照民主政治重要基本原則，蔡政府已進入看守階段，還不到半年我們政府就有新領導人，重大人事與政策應該尊重新民意做最後決定。

宋楚瑜也質疑，蔡英文總統宣示要在12月31日通過反滲透法，但本案有先經過行政院各部會研商了解現行法制下漏洞在哪？此外台商有2百多萬人，政府能對每個人的狀況都很清楚嗎？這樣立法讓人擔心將會給台商帶帽子。既然做不到的事情，不要隨便把政府威信搞壞。他自己今年去帶大陸，20多次公開講話都沒講一國兩制，卻被質疑講了一國兩制，而且當時他還是總統府資政，結果資政的清白都無法被證明確認，台商的狀況政府真能清楚嗎？

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(中時 )