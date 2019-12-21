中國國際經濟交流中心副理事長魏建國今在《環球時報》2020年年會表示，貿易戰最大的收穫是，美方開始認識到當前應該有一個和而不同的世界，並且應該承認它，接受它，並且與之一起共事。看中美關係時，不要太在意美國大選裡發生的相關事情，中國應按照自己的道路發展。

魏建國指出，最近，不斷有人問他貿易戰最大的贏家是誰？有些說是中國，有些說是美國，我個人認為都不是。因為貿易戰沒有贏家，那麼貿易戰最大的收穫是什麼？我認為貿易戰打到現在，最大的收穫就是：美方開始認識到當前應該有一個和而不同的世界，並且應該承認它，接受它，並且與之一起共事。

魏建國強調，美方現在開始認識到世界起碼有兩種體系。美國貿易代表萊海澤就說了，美國的自由經濟體系與中國的社會主義經濟體系當然不一樣，但兩種體系要一起共事。不管美方是出於什麼樣的目的，這標誌著中美開始從對抗走向對話。

他還直言，中美第一階段的貿易談判完成了，現在有人經常問我，第二階段貿易談判什麼時候開始？ 魏建國表示，最近基辛格說的一句話很有意思，他說，中國是一個經濟大國，跟美國肯定會有一些互相踩腳的情況，我們要瞭解清楚對方的情況。「我的觀點就是，今後很長一段時間中美之間踩腳會不斷，但是第一階段貿易談判的結果將開啟中美更多領域、更深層次對話。」

他也稱，中美合作可以幹成世界上任何事情，中美不合作，世界上任何事情都做不成。「所以我們看中美關係時，不要太在意美國大選裡發生的相關事情。不要管他們說什麼，中國按照自己的道路發展，同時通過我們自己的智慧發展與美國的關係。」

(中時 )