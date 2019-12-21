wecare台灣大遊行走到最終點，發起人尹立宣布，現場超過50萬人走出來，寫下歷史的一刻，他也代表發表罷免宣言。

尹立說，走到遊行的終點，現在開始則是霸韓的起點，今天在這裡，有來自全台灣各地的朋友，更重要的是站出來的高雄市民。

同一條路上，去年在韓流的霸凌與肆虐下，我們一起站出來走過。一年過去了，我們又要站出來走一次。我們是更多人站出來走上街頭。

這一年來，台灣第一次發生民主選舉的結果是如此不堪。政見與謊言變成等號。原來去年網路與論是境外勢力的假象，3人成虎根本不用真的人。詐騙變成每日常態。

更可怕的是，有人集團式的在研究利用我們民主體制的脆弱點。利用選罷法1年不能罷免的保護傘，就任3個月就拋棄高雄，宣布選總統。

還利用議會言論免責權，不斷抹黑製造冤案。利用憲法保障集會遊行，故意同一天同一時間對抗遊行。

40年前的12月，我們的前輩，走出來遊行，火把被栽贓成武器，和平遊行變暴民。軍法審判，死刑邊緣，喚醒了台灣，我們一起走出民主道路。言論自由、集會遊行、組黨結社等等還給人民。

沒有想到40年後，竟然有人用恐嚇恐懼對抗民主。耗損龐大警力，社會集體焦慮，只因為一個請假市長一意孤行。今天1221的關鍵已經是我們到底有沒有免於恐懼的自由。

尹立也宣布，今天已經創造50萬人走出來，證明我們相信民主，以及我們自身的力量，我們站出來了。

(中時 )