民眾黨黨主席柯文哲21日下午到張睿倉競總，吸引許多親子前往拍照合影。（陳淑娥攝）

民眾黨黨主席柯文哲21日下午到台中，陪同第三選區立委候選人張睿倉車隊掃街，他受訪時表示，只要國家正常化就好，正常的人來做都好，但常常正在當官的，看起來都不太正常，他自己3大原則就是「對的事情做，不對的不要做，認真」。

柯文哲指出，1994年從台北市長選舉以來，整個台灣在過去20年來，政壇就是藍綠對抗，但比藍綠更重要的是黑白，中央政府已3次政黨輪替，藍綠政權都是完全執政，但台灣沒什麼進步，兩黨亦是，呼籲大家給新人一個機會，做不好就換人，不敢說做得好，但保證可以清廉執政。

柯文哲舉例他在台北當市長，每用一分錢，都要有計畫，目前沒有執行不力的政策，也都在還錢，但其他縣市政府都在虧錢，這沒有道理。他強調，只要國家正常化就好，正常的人來做都好，但常常正在當官的看起來都不太正常，他自己3大原則就是「對的事情做，不對的不要做，認真」，但很多人難在「堅持」。

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(中時 )