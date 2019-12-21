「港版納豆」男星王祖藍2015年與華裔小姐冠軍李亞男結婚，因女方身高高於男方12公分，被封為長短腳之戀，去年兩人宣布有喜，李亞男一度坦言擔心老公基因太強，如今兩人愛女Gabrielle滿周歲，夫妻倆公開女兒近照，圓臉、挺鼻、雙眼有神，越來越像李亞男，也讓粉絲鬆口氣。
王祖藍先前與李亞男愛情長跑9年，美女與諧星的搭配最後開花結果，引來眾人祝福，去年7月兩人宣布懷孕，隔月李亞男挺肚現身，笑說：「通常第一個女兒像爸爸、兒子像媽媽，但他（王祖藍）基因這麼強，所以很難講」，自嘲很害怕寶寶長相。
去年底女兒誕生後，王祖藍第一時間不願公開小孩長相，打趣說：「因為樣子長得太像我，所以不給你看」，近日Gabrielle過一歲生日，夫妻倆曬出生日宴照片，還分享因女兒英文名字太難拚，連蛋糕店員工都拚錯，建議大家以後可以叫女兒「Gabby」，下次要改個簡單啲英文名，網友也獻上祝福說：「寶寶好可愛」、「好漂亮」、「『下次？』有二胎了嗎」、「鼻子像爸爸，其他都像媽媽」。
(中時電子報)
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