由經濟部貿易局、外貿協會共同主辦的「台灣精品聖誕健走活動」21日首度前進東台灣花蓮，除透過健走開辦台灣精品嘉年華活動，更進一步促進花蓮經濟消費與觀光人潮，現場計45件台灣精品獎獲獎作品展示，吸引超過1400位健走愛好者參與。

儘管大選在即，全台各地到處都是選舉活動，此次聖誕健走在花蓮美崙田徑場登場，仍吸引不少遠從彰化、桃園、高雄、金門而來多達60人的團體報名。

健走嘉年華打造的「台灣精品館」共展出28家企業、45件產品，包含居家生活、時尚美容及運動休閒等3大主題獲獎產品，其中包括獲得28屆台灣精品金質獎的防水耐用石頭筆記本及獲得銀質獎的公路車，讓大家可以近距離感受台灣產品的創新優質，現場還有「土籍台灣女婿-吳鳳」與Youtube網路紅人「安安邊緣子」共襄盛舉。

參展企業包括美利達、元祥金屬、大愛及冠馳等，透過活動能近距離接觸花東消費者，了解東部民眾的需求與消費習性，以有效的方式推廣品牌知名度；台灣精品28年來持續推動台灣產業形象，近年來更以運動行銷成功在國內外打響知名度，像是在印尼、越南等地舉辦多場路跑，2018年也於台中自辦「好個禮BIKE天」自行車騎乘活動及高雄「親子公益路跑」，另外也透過一連串海內外國際級運動賽事，包括「柏林馬拉松」、「中國美利達盃」、「國際自由車環台公路大賽」、「LPGA裙襬搖搖」及「亞洲電競盃」等，搭配台灣精品得獎產品的體驗展示，讓世界看見台灣。

(工商 )