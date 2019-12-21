為提升中台灣空氣品質，中部七縣市再聯手出擊！中台灣區域治理平台七縣市首長會議，21日傍晚將在台中大新國小登場，台中市長盧秀燕邀集七位縣市首長代表，一同宣示明年七縣市攜手成立「空污治理專案辦公室」，並簽署「低碳宗教場所認證標章」，鼓勵七縣市宗教場所共同加入節能減碳行列。

台中市研考會表示，為強化區域治理能量，中台灣區域治理平台，繼日前針對空污開會研商後，21日再齊聚一堂，檢視一年治理合作成果達成35項提案，及簽署低碳宗教場所認證標章，並公布成立七縣市空污治理專案辦公室，展現中部共抗空汙決心。

凡宗教場所符合低碳認證規定，即可獲得以「雙手合十」、「竹苗中彰投雲嘉」為主體設計的低碳認證標章。

台中市民政局也指出，台中市長盧秀燕上任以來，市府針對不同空污來源推動對應的改善對策，包括重大污染源深度稽查、加碼老舊機車汰換補助、完善大眾運輸路網、推廣電動車輛充換電站、公共工程及區域開發營建工地加強管制、廣設空品感測器等，多管齊下打擊空污，今年前11月空污改善四成，台中空品表現是8年來最佳，受行政院環保署肯定。

因改善空氣品質已成為中台灣各縣市共同課題，台中市政府21日邀請中台灣七縣市首長代表，一起推動低碳宗教場所認證標章，希望民間企業及宗教團體一起響應，共同打造低碳健康的環境。會後，七位縣市代表將步行前往文心森林公園，參加「2020台灣燈會副展區點燈開幕式」。

(工商 )