J.Sheon日前推出新專輯《巷子內》，為了和粉絲近距離互動，特別推出「交貨通常街頭見」簽名會，昨近300名粉絲不畏低溫，死守J.Sheon日前在社群網站公布的巷子位置，而J.Sheon帥氣地親自駕駛著老賓士車，好友剃刀蔣坐在副駕駛座，一同開直播現身和粉絲互動。

J.Sheon日前推出新專輯《巷子內》，特別舉辦「交貨通常街頭見」簽名會。（索尼音樂提供）

許多粉絲出奇招，還有粉絲帶寵物烏龜和J.Sheon合影，貼心的J.Sheon更贈送到場粉絲限量400張、由J.Sheon設計的「街頭兄弟黑卡」，讓粉絲樂翻天。

同門師弟張立昂更悄悄現身，帶著粉紅色蛋糕、獻唱生日快樂歌為師兄慶生，不知情的J.Sheon愣了一會兒才恍然大悟「哇這也太尷尬了吧！」張立昂也繼續尬聊，「我知道你最近『比較浪漫』，所以特別挑了粉紅色蛋糕送給你，你知道的，『Tognight I’m Here』，我來陪你『說說話』！」都是兩人近日發片的主打歌名，J.Sheon笑說「竟然這麼符合我們的新歌啊！」

J.Sheon贈送到場粉絲限量400張、由J.Sheon設計的「街頭兄弟黑卡」。（索尼音樂提供）

張立昂另外也帶來神秘禮物，包括師姐戴愛玲的名信片、王若琳的卡片以及印有張立昂帥臉的抱枕，J.Sheon看著張立昂的抱枕說「戴愛玲師姐的名信片很棒、王若琳的卡片很酷，但我實在不知你送我有你的臉的抱枕，你還說這個你沒有送粉絲，只送我啊？！是什麼意思，你要我怎麼辦啊？」張立昂笑回：「因為我真的很愛你…的音樂啊！」J.Sheon最後笑說：「好啦，我會把有你的抱枕放在車上！」兩人一來一往的互動，逗得現場粉絲大樂。

J.Sheon第三波主打歌〈比較浪漫〉，MV劇情安排J.Sheon在車裡發現女友跟別人去了一場Party，J.Sheon跟了進去，兩個人就這樣相隔遠遠地互相較勁魅力，看誰「比較浪漫」；MV尾聲，J.Sheon身上不時出現雜訊，他跟著女主角往外走，一打開門卻看到〈囚〉MV裡面的太空殘骸，最後他坐在車裡雜訊中消失，呼應了〈囚〉MV的情結。〈比較浪漫〉MV將於J.Sheon生日當天、12月24日在Youtube上架。

張立昂帶著師姐戴愛玲的名信片、王若琳的卡片以及印有張立昂帥臉的抱枕送給J.Sheon。（索尼音樂提供）

J.Sheon和粉絲約定在巷子舉辦「交貨通常街頭見」簽名會。（索尼音樂提供）

(中時 )