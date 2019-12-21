台中市太平區區德明路1家鐵皮工廠，21日凌晨2點多，突然竄出火苗，警消人員趕抵現場，發現廠房已陷入火海，並佈署水線滅火，約半小時內，順利將火勢撲滅，有8台工具研磨機燒毀，燃燒面積約150平方公尺，初步估計財損10萬元，幸無人傷亡，至於起火原因仍須火調科進一步調查釐清。

據了解，當時工廠冒出濃濃黑煙，不斷延燒，台中市消防局獲報立即出動消防車輛及人員，派遣第3大隊、仁化、十九甲、車籠埔、國光、霧峰及太平分隊，出動各式救災（護）車共16輛、人員共49名前往搶救滅火。

(中時 )