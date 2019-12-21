台中太平鐵皮工廠祝融 燒毀8機台 17:172019/12/21 中時 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防隊員將火勢撲滅，有8台工具研磨機燒毀，燃燒面積約150平方公尺。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市太平區區德明路1家鐵皮工廠，21日凌晨2點多，突然竄出火苗，警消人員趕抵現場，發現廠房已陷入火海，並佈署水線滅火，約半小時內，順利將火勢撲滅，有8台工具研磨機燒毀，燃燒面積約150平方公尺，初步估計財損10萬元，幸無人傷亡，至於起火原因仍須火調科進一步調查釐清。 據了解，當時工廠冒出濃濃黑煙，不斷延燒，台中市消防局獲報立即出動消防車輛及人員，派遣第3大隊、仁化、十九甲、車籠埔、國光、霧峰及太平分隊，出動各式救災（護）車共16輛、人員共49名前往搶救滅火。 (中時 ) #太平 #鐵皮 #工廠 #祝融 #燒毀 #8機台 #工廠 #人員 #台中市 #滅火 #中市消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中市議會預算三讀 綠抗議藍暴力 12:372019/12/17 政治 台中旅宿管理成效佳 觀光產值大 04:102019/12/18 生活新聞 台中市親子館翻倍增 第8座石岡開幕啟用 17:462019/12/18 生活 2019台中市亞洲街舞邀請賽 廣發英雄帖來台中尬舞 11:502019/12/19 生活 暖冬延長 中市商家團結再推「台中玩透透」 16:242019/12/19 生活 玩透透市集好好逛 12／22美術園道登場 16:292019/12/19 財經 消防小隊長性侵正妹隊員 辯口水噴到下體脫產卸責 11:522019/12/20 社會 第八屆「台中市都市空間設計大獎」作品成果展20日起展出 14:072019/12/20 生活 宜居城市的亮點！第八屆台中市都市空間設計大獎作品展登場 15:432019/12/20 生活 中和夾娃娃機台內 驚見販賣捕鼠鋏 23:092019/12/20 社會 社會熱門新聞 「羶男性女」超大膽 佛寺內上演「陰陽交合」網瘋傳 - 社會 罷韓遊行等紅燈 1男疑心肌梗塞急救中 - 刑案 挺韓人龍數公里 韓國瑜：治安有信心 不怕群眾多 - 刑案 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 獨自登山疑身體不適 男子趴地送醫不治 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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