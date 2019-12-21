埔里鎮愛蘭國小21日歡慶建校110周年，同時啟用新建完成的活動中心；縣長林明溱表示，教育投資與建設永無止境，很高興愛蘭國小有更好的校園設施與環境，提升學生的學習成效及競爭力。

愛蘭國小新建活動中心，由林明溱、立委馬文君，縣議員林芳伃、黃世芳、葉仁創、陳宜君等人共同剪綵；林明溱指出，愛蘭國小新建活動中心能夠成真，除了縣府團隊兢兢業業努力，特別要感謝立委馬文君向中央爭取經費，希望藉由新的活動中心落成啟用，提供優質的學校環境及活動空間。

馬文君表示，她的兩個孩子都是愛蘭國小畢業，身為校友家長感到特別高興，活動中心還缺乏許多內部設備，未來她會持續向中央爭取經費充實。

愛蘭國小舊禮堂建於1967年，已經老舊，經縣府提報計畫、馬文君等立委爭取，獲教育部核定補助3927萬元，加上縣府436萬餘元配合款，共斥資 4363萬元，興建嶄新的活動中心，不僅造型讓人耳目一新，功能也符合環境生態需求，落實綠建築指標。

(中時 )