中央氣象局最新報告指出，位於關島南方低緯度洋面的熱帶擾動於今(21)日14時成為熱帶性低氣壓，不排除近日成為第29號颱風 「巴逢」。

颱風路徑方面，未來行徑路線朝西北西方向前進，預計下周三（25）抵達菲律賓群島，周四（26）進入南海後路徑變數大，北轉中國大陸華南地區或繼續西行都有可能，後期變化值得注意。

氣象局預報員顏增璽表示，明（22）日天氣方面，東北季風稍微增強，北台灣白天溫度較今日略低，約21到22度；中南部、花蓮台東地區可達26到28度，清晨全台低溫約16到19度，提醒民眾注意適時增添衣物。

顏增璽指出，降雨機率方面，北部、東北部和東半部都有局部降雨機率，中部地區中午前有短暫降雨機率；南部地區明日晴時多雲，另外要特別注意西半部局部地區有低雲現象，對白天能見度方面有輕微影響，東半部和恆春半島沿岸有長浪發生，提醒計畫到海邊活動的民眾多加留意。

(中時 )