霧鎖台中機場 10多班飛機逾千旅客受影響 17:182019/12/21 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中國際機場因大霧關係，許多航班取消、延遲起飛或降落，造成旅客行程大亂。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中國際機場因大霧關係，許多航班取消、延遲起飛或降落。（陳淑娥攝） 台中市21日午後大霧深鎖，台中國際機場能見度不佳，約10於個班次受影響，光是華信晚間6時10分飛香港取消，約有逾千名旅客行程遭波及，由於是氣候因素，也只能大嘆無奈。 台中機場包括越捷、華信、長榮、香港快運等10多個航班受影響，有的轉降松山或桃園機場，造成旅客要先等2個小時，再起飛至台中，怨聲四起。 而華信18時10分飛香港的班次則取消，約有逾千名旅客行程受影響，陳小姐無奈說，一家人計畫到香港旅遊，香港飯店也訂了，如今航班臨時取消，導致行程大亂很無奈。 (中時 ) #香港 #台中機場 #華信 #旅客 #大霧 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者：陸不容港亂 非必要不動武 04:092019/12/17 焦點新聞 台胞享好康 閩手機費方案今宣布 04:102019/12/17 兩岸新聞 助攻國際旅客2030年衝2千萬人次 林佳龍：推動觀光局升格 04:102019/12/17 財經要聞 習近平晤林鄭 肯定其依法施政 04:102019/12/17 全球財經 奇幻管樂快閃桃機 火雞音樂派對過耶誕 19:262019/12/17 生活 港大明年學費66萬 連4年調漲 04:092019/12/18 焦點新聞 香港航空無力償付停機費用 7架飛機遭扣押 19:332019/12/18 兩岸 2020年大陸春運旅客發送量預計達30億人次 21:402019/12/18 兩岸 韓國家族來台旅遊失散 桃捷警助團聚 13:522019/12/20 社會 搶攻穆斯林旅客 觀光局邀大馬最紅女星代言 18:102019/12/20 生活 生活熱門新聞 好市多當小七逛 男1個月後收帳單傻眼 - 生活 好市多買什麼？ 營養師曝健康必買清單 - 生活 珍珠奶茶之後 日媒斷言：台灣這食物將洗劫日本 - 生活 新世代6座豪華SUV超值巨獻 Lexus RX350L - 生活 9成人都不知道？LINE竟有這功能 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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