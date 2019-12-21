台中國際機場因大霧關係，許多航班取消、延遲起飛或降落。（陳淑娥攝）

台中市21日午後大霧深鎖，台中國際機場能見度不佳，約10於個班次受影響，光是華信晚間6時10分飛香港取消，約有逾千名旅客行程遭波及，由於是氣候因素，也只能大嘆無奈。

台中機場包括越捷、華信、長榮、香港快運等10多個航班受影響，有的轉降松山或桃園機場，造成旅客要先等2個小時，再起飛至台中，怨聲四起。

而華信18時10分飛香港的班次則取消，約有逾千名旅客行程受影響，陳小姐無奈說，一家人計畫到香港旅遊，香港飯店也訂了，如今航班臨時取消，導致行程大亂很無奈。

(中時 )