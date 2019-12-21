屏東縣長潘孟安表示，張廖萬堅在教育文化委員會的專業表現，連屏東的偏鄉都受惠。（盧金足攝）

台中市立委第四選區立委候選人張廖萬堅21日在西屯區港尾里、溝墘福德祠舉行問政說明會，屏東縣長潘孟安及交通部次長黃玉霖皆到場助講。（盧金足攝）

立委候選人張廖萬堅呼籲民眾珍惜台灣得來不易的民主，選舉是拚汗水不是口水。（盧金足攝）

台中市立委第四選區立委候選人張廖萬堅21日在西屯區港尾里、溝墘福德祠舉行問政說明會，屏東縣長潘孟安及交通部次長黃玉霖皆到場助講，黃玉霖肯定他爭取國道一高架銜接74號快速道路系統交流道的用心，終於順利動工；潘孟安表示，張廖萬堅在教育文化委員會的專業表現，連屏東的偏鄉都受惠。潘孟安也致贈「屏安凍蒜符」、「安安相挺、屏東蕉心」，為張廖萬堅打氣加油。

潘孟安表示，張廖萬堅是「孩子王」立委，孩子雖然沒有選票，但孩子就是未來，積極關心教育，給孩子更好的學習環境。張廖萬堅推動多項法案修正，幫助到資源比較缺乏的地方，爭取多項地方建設及長照2.0，造福鄉親，懇請民眾投給蔡英文與張廖萬堅。

「國道1號接台74線已在上個月底動工！」黃玉霖說，未來將能疏解周遭的中清交流道塞車情況，支持他繼續在立法院當一個重量級的立委，張廖萬堅也爭取內政部補助近20億，市政路要蓋跨越工業區的大橋。

張廖萬堅呼籲民眾珍惜台灣得來不易的民主，選舉是拚汗水不是口水，國道1號接台74線當初並非他的政見，但因為對緩解中清交流道及週邊道路的車潮很有幫助，擔任立委後仍全力協調該案，並爭取到44.98億元的經費由中央全額補助，工期縮短為3年半，預定於2023年中即可完工通車，屆時中清交流道周遭港尾里的居民及用路人將很有感。

張廖萬堅表示，國一接台74線因部分土地尚未完成徵收，遭批評是假動工，交通部為加速推動，一工區公有地部分先動工，同時進行二工區的私有地徵收作業，完成徵收再接續動工，同步進行可提高施工效率早日完工，疏解中清交流道周遭的車流量。

潘孟安特別致贈「屏安凍蒜符」及「安安相挺、屏東蕉心」，保佑張廖萬堅順利當選、並為這次選舉蕉來好運。

潘孟安隨後還馬不停蹄，前往南屯惠中里的座談會繼續幫張廖萬堅站台，拜託民眾堅定支持會做事、最實在的候選人。

(中時 )