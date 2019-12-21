「最萌理工男」施柏宇擔任「伊林極致呵護彈潤面膜」形象代言人，今（21日）舉辦粉絲見面會，他因演出中視、衛視中文台電視劇《想見你》帶來高人氣，提到現在出門會被叫角色名「莫俊傑」，這比能叫出他名字更來得開心，爸爸竟也成為超級粉絲。

他說，今天早上爸爸開車載他來會場，不小心看到爸爸的手機，桌面竟是他的照片，讓他又驚又喜：「太可愛了！」也因為《想見你》這部劇讓他跟爸爸的感情更增溫，爸爸還常常要他劇透，但施柏宇堅持不能爆雷：「不行！你要自己看！」爸爸的手機桌面是他比愛心的照片，他自己的手機桌面則是火影忍者。

《想見你》上週播出第5集，收視稱霸週日10點檔，最高瞬間收視達2.48，豆瓣評價也上升到8.9，觀眾回響熱烈。施柏宇開心說，他真心希望這場見面會後，本周日（22日）播出第6集的收視可再創高峰，豆瓣評價可以破9。

《想見你》的收視節節升高，他同時也開出支票，施柏宇透露，劇組說收視率破2就會舉辦慶功宴，收視破3他就會煮義大利麵給大家吃，「其實我有跟媽媽學過家常菜，義大利麵、三杯雞、鬆餅、煎牛排都難不倒我」。多才多藝的他，除了會下廚還會彈鋼琴，再加上許光漢會唱歌，「我有一個想法，但不知道對方（許光漢）會不會同意，如果收視率再創高峰，我想找他一起cover《想見你》主題曲，希望可以有這個機會」。

《想見你》收視愈來愈好，粉絲覺得他建立出莫俊傑這個角色很成功，「對我來說是滿大的肯定」，大陸騰訊、愛奇藝等網路平台近期也將播出，韓國也有望買版權翻拍，讓「翻版朴敘俊」的施柏宇更加開心。

施柏宇有許多鐵粉，從《越界》開始就一路跟著他到現在，《想見你》播出後，他的人氣再度飆漲，粉絲數持續上升。伊林的粉絲專頁也收到許多海外粉絲的訊息，表示想購買收藏他形象代言的面膜，近來還有粉絲以他的名義公益捐款，讓他非常感動，「對他們來說會有收穫，對我來說也是一件有意義的事情。」除鼓勵粉絲行善，他表示，希望自己有機會也能去海外擔任志工。

施柏宇身為面膜形象代言人，他說，進演藝圈之前從來沒敷過面膜，對面膜一知半解，進演藝圈後才開始保養，剛開始連正反面都搞不清楚，還有長達好幾個月的時間，誤把反面的包裝膜敷在臉上。他說，以前從來沒幫別人敷過面膜，但過去他擔任美妝品牌一日店長時，曾經在活動上替粉絲敷面膜，「但我覺得自己不夠細心，沒有幫對方敷得很服貼，而且粉絲當天化妝來，我真的真的覺得對她很不好意思」，他擔心面膜精華液留在臉上太久，對皮膚不好，所以很快就幫對方拿下來。

今天見面會現場，抽出幸運粉絲上台與施柏宇「愛的抱抱」、「害羞壁咚」等近距離的互動福利，寵粉無極限，台下粉絲羨慕不已，尖叫聲連連。活動尾聲，他的伊林同門師兄吳珝陽拿著造型蛋糕現身，掀起高潮，現場粉絲瘋狂尖叫，施柏宇很吃驚，卻淡定笑說：「我猜如果有神秘嘉賓，一定是你。早知道我就玩久一點遊戲，讓你在後面等久一點。」吳珝陽帥氣拿著蛋糕，吐槽施柏宇，「我都在後面打起遊戲了，你還不快點」，兩人之前演出同一系列BL劇，雖然沒有對到戲，但私底下交情不錯。圖/伊林娛樂提供

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