印度上週修正公民法引發民眾大規模抗爭，目前造成至少20人喪命。印度政府消息人士透露，總理莫迪（Narendra Modi）今天召開了內閣部會首長會議，以討論相關安全問題。

法新社報導，印度國會上週通過具高度爭議性的公民法修正案，全國各地警方與抗議民眾之間的暴力衝突至今已造成20人喪命。

公民法修定案允許在2014年12月31日前，因為受到宗教迫害從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等國逃到印度的印度教、錫克教、佛教、耆那教、祆教（俗稱拜火教）和天主教徒取得印度公民身分，但排除穆斯林。

批評人士指出，國會通過的公民法修正案歧視穆斯林，並破壞印度的世俗憲法。

路透社報導，不具名的印度政府高階官員表示，由於印度境內多個地區爆發反對公民法修正案的暴力抗爭，總理已經召開內閣部長全員會議，以評估當前形勢。

莫迪的印度教民族主義政府促使國會通過這項修正案，以致莫迪面臨2014年就任總理以來的最強烈民意反彈。

(中央社)