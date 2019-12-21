施柏宇（左）同門師兄吳珝陽驚喜現身，送蛋糕祝福。（伊林娛樂提供）

施柏宇、吳珝陽與粉絲們合照，現場一片歡樂。（伊林娛樂提供）

施柏宇擔任「伊林極致呵護彈潤面膜」形象代言人，今天（12月21日）出席粉絲見面會，與逾百位粉絲互動玩遊戲，惹得粉絲們嬌笑連連；而同屬伊林娛樂的師兄吳珝陽突然捧著蛋糕驚喜現身，不僅讓施柏宇大呼意外，也帶動另一波歡樂高潮。

身為面膜形象代言人，施柏宇笑說，其實進演藝圈之前他從來沒敷過面膜，對面膜一知半解；開始敷面膜時，連面膜的正反面都搞不清楚，誤把反面的包裝膜敷在臉上數月，才發現自己鬧了大烏龍。

好不容易搞清楚面膜敷法，學會各種面膜的用途，但從未幫任何敷過面膜，日前在高雄擔任美妝品牌一日店長時，才首次獻出「處女秀」，為幸運粉絲敷面膜。他不好意思地說，當天自己不夠細心，沒有幫對方敷得很服貼，而且那位粉絲當天化了妝，敷上面膜就毀：「我真的真的覺得對她很不好意思！」也擔心精華液留在女粉絲臉上太久，與她臉上的粉妝融在一起，會對皮膚不好，所以很快就幫對方拿下來，還體貼地拿面紙幫忙拭掉她臉上的精華液。

施柏宇之前演出BL網劇《越界HIStory2》在大陸擁有10多萬粉絲，最近他與柯佳嬿、許光漢主演中視、衛視中文台播出的校園懸疑偶像劇《想見你》，兩岸人氣更是急速攀升，不少大陸粉絲都想搶購施柏宇代言的面膜，但因唯一購買通路是伊林娛樂的台灣官方購物網站，還未開放大陸消費者購買，粉絲們急得向伊林娛樂詢問，施柏宇與公司討論後，藉由伊林娛樂官方臉書的小編協助，透過代購方式滿足眾多大陸粉絲的需求。

對於粉絲的支持，施柏宇很開心，他透露，《想見你》在台灣播出後，在大陸也相當受歡迎，雖然12月22日起將在大陸騰訊視頻與愛奇藝平台上線，但眾多大陸粉絲、網友已等不及，找網路資源看盜版，成為大陸目前盜版率最高的作品，看過的網友也在豆瓣網給了平均8.9分的高評價，讓劇組憂喜參半。

施柏宇笑說，從明天（22日）晚上10點播出的第6集開始，劇情將來到女主角陳韻如（柯佳嬿飾）被襲擊之謎的關鍵，李子維（許光漢飾）、莫俊杰（施柏宇飾）的情緒、關係也有極大變化，故事節奏變快，希望兩岸觀眾、網友鎖定中視、衛視中文台與騰訊視頻、愛奇藝收看，期望豆瓣評分能衝破9.0大關。

《想見你》兩岸受歡迎、評價高，施柏宇很開心，但最令他興奮的是他在該劇的演出受到父親認可，笑說，父親看完第1集，就一直追問他後續的劇情發展；今天父親開車送他到粉絲見面會現場時，他不經意發現父親的手機螢幕畫面居然是他在《想見你》發布記者會上，2手比出心型的照片，這些都說明了父親對他演藝事業的肯定。

《想見你》每周日晚間10點在中視播出，衛視中文台則在隔周六晚間10點播出，施柏宇說，收視破2就會下廚，現在已準備好食譜，就等觀眾讓《想見你》衝刺過關。

(旺報 )