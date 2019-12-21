穀保家商棒球隊第14屆校友、旅日球星王柏融，今（21）日參加校友OB賽只能坐板凳、壁上觀，因為球團要求可以參加盛會、但不能比賽，就怕他再度受傷，王柏融也只能看學長、學弟打球。

今年穀保OB賽安排在新建的三重棒球場，球場就在穀保家商附近，王柏融表示，第1次來這個球場，差點找不到路，這個球場比以前的球場好很多，我覺得學弟們的福利愈來愈好。

在OB賽遇到很多穀保的新舊面孔校友的感覺，王柏融指出，一定是很高興的心情，畢業後很少聯絡，藉由這個OB賽的機會，大家可以再度聚在一起，互相交流、聊一下近況。

目前他的自主訓練情況很正常，主要是訓練大肌力方面，王柏融預計明年1月中旬前往日本，王柏融不忘向江少慶恭喜「找到球隊了」，明年獲得美職老虎隊的合約。

對於今年打完日職首個球季的感想，王柏融表示，今年是個很好的經驗，收穫很多，不管場內、外與火腿隊文化都是很好的經驗，希望明年能夠更加適應球隊。

至於日語的學習，王柏融說，簡單的單字還可以聽得懂，慢慢聽、慢慢學，以後會多與隊友互動；明年王柏融換了新背號「3」，換背號有否壓力？他說，感謝球團與田中學長推荐，自己能在場上打出最好表現才是最好的回報。

日本火腿隊同意王柏融參加校友會，但禁止出賽，怕他受傷，穀保校友會長蔡明堂表示，王柏融有一次青棒賽，打到最後一局腳踝扭傷，他還是站在三壘守備，整局沒有移動，比賽一結束被背出球場，主要是他移動會被對手知道受傷而攻擊他。

(中時 )