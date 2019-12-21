改編自作家疋田邦生的親身經驗，以「男性不孕」為主題的日片《添好孕》，找來知名演員松重豐和北川景子攜手，共譜最溫暖動人的夫妻之道，松重豐也於20日抵台，出席晚間的電影放映暨映後講堂，面對面與觀眾分享演出的心路歷程。

演出日劇《美食不孤單》以「孤獨的美食家」形象聞名的松重豐，活動上也大方和觀眾分享自己一下飛機，便接連品嘗了台灣知名美食麵線和酸菜白肉鍋，讓他超級滿足，並透露自己已經準備好，活動結束後將繼續享用台灣甜點，他造訪過台灣多次，直說非常喜歡台灣，2年前首次有機會安排私人出國旅遊，便選擇與太太一起來台灣玩，對台灣有相當濃厚的感情。

此次演出，松重豐表示自己很順利有了孩子，孩子現在也已長大，現實生活中未曾遇過與主角夫婦同樣的困境，所以這次在演出前，也針對不孕相關問題做了不少功課，甚至走訪婦產科了解相關知識。

現場觀眾也大讚松重豐和北川景子飾演的這對夫妻，真的是對很棒的夫妻，而在被問到對片中這對夫妻的相處最印象深刻的是什麼時，松重豐表示：「這對夫妻雖然丈夫的年紀比妻子大很多，但整個家庭基本上還是妻子在主導，我在片中有不少被妻子責罵的戲，能被北川景子罵蠻過癮的！」電影在台上映中。

松重豐昨來台出席電影座談會。（天馬行空提供）

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