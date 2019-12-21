新浪報導，在美上市中概股週五多數上漲，追隨大盤走勢。當日美股集體收漲，三大股指再創盤中與收盤歷史紀錄；本周道指累漲1.14%，納指累漲2.18%，標普累漲1.65%以連續四周上漲，並錄得九月初來最大單周漲幅。

衡量中概股走勢的紐約梅隆銀行中國ADR指數週五上漲0.9%，連漲日數達到9天，為2018年5月10日以來最長。金龍中國指數重拾漲勢，週五攀升0.5%，收於5月3日以來最高收盤。

阿里巴巴上漲1%，收於212.25美元，創歷史新高，連續6天上漲，是2月份以來最長連漲。百度下跌0.5%，從5月份以來最高收盤水準回落。京東周五上漲1.5%，收於去年8月以來最高水準。拼多多下跌0.43%報收37.36美元，流利說飆升85.51%報收7.68美元，無憂英語大漲37.36%報收10.00美元。

其他中概股中，老虎證券上漲4.75%，唯品會上漲3.95%，人人網上漲3.33%，蔚來上漲2.67%，樂信上漲2.64%，趣頭條上漲2.21%，趣店上漲2.13%，愛奇藝上漲1.84%，鬥魚上漲1.68%，58同城上漲1.58%，獵豹移動上漲1.39%，虎牙上漲0.87%，中通上漲0.79%，新浪上漲0.71%，觸寶上漲0.61%，小牛電動上漲0.59%，新東方上漲0.56%，蘑菇街上漲0.46%，前程無憂上漲0.33%，正保教育上漲0.26%，好未來上漲0.23%，360金融上漲0.22%，陌陌上漲0.14%，YY歡聚時代下跌0.09%，瑞幸咖啡下跌0.25%。

(旺報 )