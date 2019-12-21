美國總統川普表示，他與大陸國家主席習近平通話，就中美貿易協議正式簽署進行安排。

川普在twitter（推特）發文表示，他與習近平就中美巨大的貿易協議進行了很好的交談，指中國已經開始大規模採購農產品及其他商品，正安排正式簽署協議，兩人同時討論到北韓，指美國在這方面與中國合作，亦談到香港。

由於中美將於明年1月初簽署首階段貿易協議，支持投資者樂觀情緒。美股周五開盤走高，3大指數齊創新高。

(旺報 )