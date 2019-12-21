川普和習近平通話 談貿易協議 18:092019/12/21 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普表示，他與大陸國家主席習近平通話，就中美貿易協議正式簽署進行安排。 川普在twitter（推特）發文表示，他與習近平就中美巨大的貿易協議進行了很好的交談，指中國已經開始大規模採購農產品及其他商品，正安排正式簽署協議，兩人同時討論到北韓，指美國在這方面與中國合作，亦談到香港。 由於中美將於明年1月初簽署首階段貿易協議，支持投資者樂觀情緒。美股周五開盤走高，3大指數齊創新高。 (旺報 ) #協議 #貿易 #中美 #川普 #習近平 也許您會感興趣 推薦閱讀 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 21:012019/12/17 兩岸 彈劾我等同對民主宣戰！川普6頁信飆罵裴洛西 10:392019/12/18 國際 總統政見發表 蔡英文：台灣是中美貿易戰的贏家 20:172019/12/18 政治 不受控！川普連任3大事恐發生 00:032019/12/19 國際 眾院通過！川普成美史上第3位遭彈劾總統 09:142019/12/19 國際 拍馬屁？川普遭彈劾 鐵桿盟友：如同耶穌受難 12:052019/12/19 國際 眾院通過彈劾川普 解職機率近乎零 21:082019/12/19 國際 習近平勉澳門 三個帶頭推動發展 04:092019/12/20 話題觀察 指控濫用職權 妨礙國會調查！美史上第3人 眾院通過彈劾川普 04:102019/12/20 國際大事 彈劾辯論現場 兩黨激烈攻防！共和黨護主 拿耶穌比川普 04:102019/12/20 國際大事 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 7奈米慘輸台積電！陸媒爆三星最大敗筆 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 嚇！12682點大屠殺…老謝驚爆花蓮大戶慘賠 - 財經 追高散戶全中招？ 外資「養套殺」台積電手法曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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