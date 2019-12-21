挺韓、罷韓大遊行今天同日尬場，挺韓下午在北高雄登場，中午已喊破30萬人，挺韓的Youtuber「Johnny Lin空拍」重出江湖，空拍影片曝光，只見滿滿的人潮，網友不禁喊：太狂了！
Johnny Lin之前有一段時間沒出現空拍作品後來才知道他的空拍機在拍攝8日韓新北板橋聯合造勢時，「飛機不幸陣亡」。因此暫時沒空拍機。此次他重出江湖，也讓網友們相當振奮。
該場挺韓遊行在凹仔底公園集合，不到中午韓粉陸續集結凹子底公園，現場大小國旗、國旗裝紛紛出籠，現場有如國旗趴。
網友說：「謝謝你，沒被打啊？太好了！」、「感人！」、「狂！太狂了！挺韓挺正義公理挺中華民國的庶民們！」、「剛剛參加回來，現場出發時人數更多。」、「滿滿的感動，現場鄉親們加油。」「爽，這個畫面就對了！」、「韓市長都講完了，後面還一堆人在走。」、「終於又看到空拍作品，留歷史紀錄哦。」
(中時電子報)
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