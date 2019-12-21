國民黨副總統候選人張善政昨日在政見發表會上批評蔡政府執政下，只與史瓦帝尼簽署自由貿易協定（FTA），「有聽過這個國家嗎？等同用來充數、交白卷」，被外交部批評此說歧視友邦，對此張善政辦公室今日回稱我國與史國貿易量占整體對外貿易比率確實偏低，張善政強調的是必須和主要貿易夥伴簽訂自由貿易協定。

張善政辦公室指出，根據貿協全球資訊網，我國與史瓦帝尼在2018年，雙邊貿易只有1千萬美元出頭，佔我國全球貿易量非常微小的部份。張善政的意思很清楚，我國的貿易要繼續成長，一定要和主要貿易夥伴簽訂自由貿易協定，這和是否珍惜邦交國是兩回事。我們當然珍邦交國的友誼，但也希望能和主要貿易夥伴或地區簽訂自由貿易協定。

張善政辦公室也請搞掉7個邦交國的蔡政府，經濟也搞不好的蔡政府，在國際貿易上多下點功夫，也許中華民國今天就不會這個樣子，只有肥貓網軍賺大錢，庶民苦民無人問。

親民黨總統候選人宋楚瑜被問到對於張善政昨晚言論的看法時也批評蔡政府在處理對外關係上，逼我們很多國際友人要在兩岸之間二選一，這對我們很不利，政經分離將能讓我們重新跟國際社會接軌 ，我們有太多經驗可對國際貢獻，包括高科技、中小企業發展等。

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(中時 )