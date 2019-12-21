前次在彰化主場以81比90輸給富邦勇士的寶島夢想家，21日再次上演台灣內戰，一口氣換了兩名洋將的夢想家，靠著新洋將塔克最後38.8秒投進關鍵三分球，最後以88比80氣走富邦，兩隊將於明年1月3日來到台北和平館再戰。

改用喬丹、塔克兩名新洋將的夢想家，上半場就跟富邦陷入焦土防守戰，打完首節，兩隊得分都沒超過16分，幸好靠著張宗憲火力全開，夢想家在上半場結束，仍以36比34小幅領先，張宗憲上半場包辦14分，塔克雖沒取分，卻有6助攻。

原本雙方繼續纏鬥到最後關頭，夢想家僅以4分小幅領先，可是塔克最後38.8秒投進關鍵三分球，幫助夢想家穩住勝局，儘管林書緯馬上回了一記三分球，卻已經為時已晚，張宗憲更在最後2秒持球快攻上籃，完全忘記早就大局底定。

塔克展現曾拿ABL最佳外援的身價，不僅打滿全場40分鐘，更拿25分、9助攻與5籃板，看來這次夢想家真的撿到寶了，張宗憲也有21分進帳，楊恩19分、16籃板及8助攻，喬丹雖然只拿6分，卻抓下13籃板，吳松蔚6分。

前役痛失「野獸」林志傑的富邦，則以「豪弟」林書緯23分最高，梅約也有20分，賈西亞14分、13籃板，蔡文誠10分，布拉9分、19籃板，新洋將艾素目前還沒抵台報到，或許明年1月3日的第3次寶島內戰，就可看到他的身影。

(中時 )