嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」21日登場，宛如一場絢爛繽紛的管樂大匯演。（呂妍庭攝）

嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」21日登場，宛如一場絢爛繽紛的管樂大匯演。（呂妍庭攝）

嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」21日登場，宛如一場絢爛繽紛的管樂大匯演。（呂妍庭攝）

嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」21日登場，外國團體也來踩街演出。（呂妍庭攝）

嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」21日登場，宛如一場絢爛繽紛的管樂大匯演。（呂妍庭攝）

嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」21日登場，諸羅山少棒比賽的外國選手也來參與。（呂妍庭攝）

嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」21日登場，嘉市各界 要角幾乎全到場。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠強調，管樂節是全台灣最熱鬧、最有活力的音樂節慶，比英國的愛丁堡藝術節有過之而無不及。（呂妍庭攝）

2019嘉義市國際管樂節自2019年12月20日到2020年1月1日盛大舉行，年年讓嘉市街巷暴棚的「管樂踩街嘉年華」今21日隆重登場，多達50支國內外頂尖隊伍，一同參與踩街嘉年華，輪番展現隊伍特色，讓民眾看得目不轉睛，市長黃敏惠強調，管樂節是全台灣最熱鬧、最有活力的音樂節慶，比英國的愛丁堡藝術節有過之而無不及。

黃敏惠表示，今年是第28屆管樂節，今下午有6個國外團隊，總計50支的國內外的團隊踩街，還有諸羅山少棒賽的選手也來參與，這是集眾人的力量，也是教育的成果展現，及文化、音樂的扎根，所以很多父母帶著小朋友早早就佔了位子，一邊野餐，一邊等待著踩街隊伍，重申盡管管樂節舉辦多年，但「不只有量，還有質的提升」，參與團隊絕對都是精挑細選。

今年嘉市文化局邀請海內外管樂好手共襄盛舉，除由嘉義市管樂團與知名行進樂隊「台北樂府樂旗藝術團」攜手合作，演出「熱鬧的嘉義市街」和「就是要你管」兩首兼具在地特色與管樂風采的代表曲目開場外，包括「法國聲變街頭樂團」、「比利時Remork＆Karkaba」、「日本安城學園高等學校吹奏樂部」、「泰國南邦易三倉管樂團」等國外團隊也與全台管樂踩街隊伍同台競演，吸引數萬民眾圍觀欣賞。

踩街嘉年華隊伍行經路線以嘉義市地標中央噴水池圓環為起點，由地主代表團隊「嘉義市嘉義女子高級中學樂旗儀隊」領軍前進，50支國內、外及在地創意隊伍行經中山路、吳鳳北路、民族路、啟明路、體育路，最後抵達終點嘉義市立體育場，每位參與成員奮力演出與對活動的熱情使人欽佩，行進間以悠揚磅礡的管樂樂音配上自信整齊的步伐，展現身為管樂人的驕傲與魅力。

(中時 )