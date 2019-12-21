美國總統川普20日簽署《2020財年國防授權法》。法案將太空認定為「作戰領域」，批准設立美國第六大軍種——太空軍。這是川普今年8月宣布成立美國太空司令部以來的又一重要進展。日本共同社指出 美國與加快太空開發的大陸及俄羅斯的軍備競爭加劇，將會推進太空的軍事化。

共同社21日報導說，針對加快太空開發的大陸與俄羅斯，保護作為軍事作戰關鍵的人造衛星網，確保軍事優勢，這一目的是美國創建太空軍的背景原因之一。美國計劃與日本及加入北大西洋公約組織（NATO）的歐洲各國等合作，加強防衛態勢。

美國等主要國家利用人造衛星，蒐集他國的圖像及電波信息，探查飛彈發射，進行軍事運用。還用來掌握成為飛彈目標的正確場所以及發射後的導航等，軍事領域對衛星的依賴持續升溫。

美國空軍X-37B擁有在軌道上快速進行機動變軌的能力，讓對手極難偵測與預測其路徑。（圖／美國空軍）

各國為確保本國的軍事優勢，在太空領域能力開發上激烈交鋒，同時也重視提高阻礙他國太空利用的能力。美國對陸俄的技術開發抱有危機感。

共同社指出，大陸2007年成功進行了衛星摧毀試驗，彰顯對軍事衛星的高攻擊能力，2015年設置了負責太空領域的部隊。俄羅斯也成立了空天軍，正在推進開發反衛星武器（ASAT）。

川普政府在創設太空軍的同時，還呼籲日本等同盟國合作。NATO已於11月就把太空列為與陸海空及網路空間並列的第5個作戰領域一事達成共識，開始加強人造衛星的防衛。日本政府也打算與美國太空軍攜手合作。

新華社則報導說，一些專家擔心，建立太空軍會浪費國防經費並導致美軍機構臃腫，但這無疑已經加速了美國太空軍事化步伐。未來美國太空軍職能將包括軍方正在推進的「天基傳感器層」計劃。太空發展局今年7月發布第一份通知，提出由7大功能層組成的下一代太空體系，包括傳輸層、跟蹤層、監控層、威懾層、導航層、戰鬥管理層和地面支持層，明確將美軍太空軍事需求指向飛彈防禦與太空對抗。

另據美國太空新聞網報導，美國軍方還向馬斯克的太空探索技術公司撥款2800萬美元，在未來數年內研究開發該公司「星鏈」衛星互聯網的軍用潛力。美國軍方還在研究論證天基傳感器、天基攔截器及粒子束武器，而美軍的「空天飛機」X-37B將在2020年第六次發射，這架飛機被認為是秘密的太空武器或太空間諜活動平台。

從整流罩內部看X-37B。（圖／美國空軍）

分析人士認為，這些行動將打破大國間的平衡，對其他國家的衛星造成威脅會嚴重削弱其他國家遏制戰爭的能力，進而引發新的軍備競賽。美國布魯金斯研究院研究員弗蘭克·羅斯說，在這一競爭領域，美國及其盟友「更具優勢」。

(中時 )