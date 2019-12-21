爸爸媽媽帶著孩子一同學台語、聽故事，動手捏陶吃湯圓。（蘇巧慧提供／許哲瑗新北傳真）

北大社區位在樹林與三峽交界，近年隨著新建案推出，人口大量湧入，成為兵家必搶之地，民進黨新北市立委候選人蘇巧慧與吳琪銘21日聯手出擊，在三峽北大龍埔活動中心舉辦「碗耍來三鶯陶養好年冬」活動，邀請爸爸媽媽帶著孩子一同學台語、聽故事，跨區連線搶攻親子票，展現綠營團結氣勢。

昨日活動由「牽囡仔e手 行台語e路」團體主辦，蘇巧慧與吳琪銘裝扮成黑熊與鴨子，以台語為孩子說故事、玩遊戲，最後一起搓湯圓、吃湯圓，歡度冬至佳節。

蘇巧慧表示，她身為兩個孩子的媽媽，特別注重母語文化的傳承，她的孩子不僅要跟著媽媽學台語，也要跟著原住民爸爸學說阿美族語，雙語並用，傳承母語文化，更要孩子了解文化差異，進而學會尊重彼此。

「推廣台語文化，作為制定政策參考。」吳琪銘指出，語言如果沒有使用，會逐漸凋零，台語是他最熟悉的語言，不論是在國會質詢，或是掃街拜票時與選民互動，都是以台語溝通最有感情，很高興這次能身體力行，用台語說故事給小朋友聽，同時與家長分享生活中使用台語的心得。

(中時 )