嘉義市耐斯王子大飯店心願卡活動舉辦第13屆，市政府共認領了15張心願卡，21日由副市長陳淑慧（左）代表將禮物送給受贈貧童。（呂妍庭攝）

善心人士「吳郭魚」依舊不缺席，認領了68張心願卡，送出68輛腳踏車。（耐斯王子大飯店提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動迄今第13屆，弱勢孩童的心願也再度創新高，高達500個，所幸經社會大眾的宣傳及協助，啓動2天就會認領一空，21日趕在平安夜前，特別舉辦聖誕心願卡贈禮儀式，希望將募集而來的禮物及時送抵弱勢孩童的手上，讓孩子們感受到各界的溫馨關懷，其中善心人士「吳郭魚」依舊不缺席，認領了68張心願卡，送出68輛腳踏車，滿滿的腳踏車擺滿飯店大廳，代表著愛與關懷，讓人看了相當感動。

飯店總經理曾慶欑強調，今年的任務更加困難，也見證了社會傳遞愛心的力量，此次他認領了想要品嘗聖誕大餐以及厚棉被的心願卡，希望讓孩子有一個美味及溫暖的聖誕節。而市府今年共認領了15張心願卡，今由副市長陳淑慧代表市長將禮物送給受贈貧童，日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹除認領3張心願卡外，也送出10本日文版童書，嘉義市家扶中心主委黃國芳也認領了不少心願卡，大家出錢出力，一同完成孩子們的心願。

儀式最後，陳淑慧、嘉義市家扶中心主委黃國芳、台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評也特別致贈感謝狀給耐斯王子大飯店，由曾慶欑代表收下，大家相約2020年歲末再齊聚一堂、響應這場別具意義的活動。

(中時 )