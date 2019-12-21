選舉前夕的周休假日，選將不約而同參與親子活動，有人將大型遊戲氣墊搬至競選總部，打造成小型兒童樂園；另有社團舉辦千人野餐，候選人帶著孩子一同參與、拉近與民眾距離，全力搶攻親子選票。
屏東市民代表傅建雄分析，20至45歲有家庭的選民，平常努力工作、多數對於政治冷感，不僅鮮少加入造勢場合，選舉議題更不常涉獵，且一到假日，就帶著小孩到處遊玩，過去是政治人物無法接觸的一群選民。
所以舉辦或參與親子活動，就能把這類型選民聚集，在沒有明顯政治立場的他們，藉此能認識候選人，一旦政見能夠感動對方，就有獲得支持的機會。
屏東國際青商會21日於南州運動公園舉辦千人公益親子野餐派對，曾任屏東青商會長的屏南立委候選人周佳琪也帶著孩子參與，喊出未來運動公園應引進共融遊具，並利用台糖土地辦理四季花海與節慶活動，另活化南州火車站，創造文化觀光旅遊景點。
爭取連任的民進黨立委鍾佳濱則在競選總部前設置大型充氣氣墊，還找來摩天輪與旋轉木馬等遊樂器材，將有著濃濃選舉味的場合瞬間變成兒童樂園，接續假日還計畫邀請紙風車兒童劇團南下演出，讓現場歡笑聲取代凍蒜聲，給家長感受不同以往的選戰模式。
(中時 )
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