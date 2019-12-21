艾力克斯、曲艾玲、蔣偉文和潘若迪尾牙邀約不斷，長年深受廠商喜愛，他們各有絕活，艾力克斯靠一只耳環就能逗樂全場觀眾、曲艾玲深諳「拱老闆加獎金」的眉角、蔣偉文擅長幫觀眾謀「肢體接觸」福利，潘若迪則靠著客製化有氧舞蹈加上順口溜笑話，風靡所有台下觀眾

蔣偉文的好男人形象，讓他活動不斷。(艾迪昇傳播提供)

艾力克斯主持尾牙擅長在現場炒熱氣氛，有時一個小小貼心舉動，就能逗樂台下群眾。有一次尾牙，舞台上表演的李千那掉了耳環，艾力克斯靈機一動，送給台下李千那的粉絲，但他發現粉絲沒打耳洞，一問之下才知道粉絲媽媽不允許，艾力克斯當下拿出手機，直接call out給粉絲媽媽，試圖說服她讓女兒完成戴耳環心願。電話接通後，粉絲媽媽聽到是艾力克斯，尖叫喊著：「我好愛你老婆喔！我是李詠嫻的粉絲。」艾力克斯苦笑扮鬼臉，台下報以爆笑掌聲，最終粉絲也徵得媽媽同意，喜孜孜收下李千那耳環。

曲艾玲每次接尾牙主持，事前做足功課，她說：「廠商的歷史沿革，擅長哪個領域，甚至競爭對手是誰，都要背得清清楚楚，才不會鬧笑話，最重要的是，各處室長官的名字絕對不能念錯。」有次尾牙開場，要介紹廠商董事長上台致詞，但董事長卻內急在廁所中，她當下不慌不忙，開始講述該董事長創業小故事，台下職員個個聽得聚精會神，隨後董事長笑得開心登場，曲艾玲趁勢拗董事長加碼尾牙獎金，最後賓主盡歡。

潘若迪熱鬧的有氧舞蹈，常是各大尾牙場的高潮。(艾迪昇傳播提供)

艾力克斯尾牙場熱情合照。(艾迪昇傳播提供)

曲艾玲主持功力精湛，是不少大品牌指定主持人。(艾迪昇傳播提供)

(中時 )